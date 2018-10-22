СЕГОДНЯ 06:02 2018-10-22T06:06:45+03:00

В Иркутске отремонтируют фонтаны у Дворца спорта "Труд" и на "Баргузине". Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

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Принято решение о текущем ремонте двух городских фонтанов. Один из них, наиболее известный и любимый горожанами, находится на площади у Дворца спорта "Труд". Второй - на улице Байкальской, напротив кинотеатра “Баргузин”, на площади 50-летия Октября.

На их ремонт сейчас объявлены торги, ищут подрядчиков, подробная информация размещена на сайте госзакупок.

Объявлены и суммы, которые будут потрачены из бюджета города Иркутска на приведение фонтанов в поряок. Так, на текущий ремонт фонтана, расположенного у Дворца спорта “Труд” выделено более 1,47 миллиона рублей. А фонтан, который находится возле кинотеатра "Баргузин", по расчетам специалистам, смогут отремонтировать, потратив 1,26 миллиона рублей. Заявки на торги принимаются до 30 октября. Аукцион состоится 2 ноября.