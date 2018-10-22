2018-10-22T08:01:32+03:00
Общество

Запрет на омуля: на Байкале поймали браконьеров, выловивших сетями около тонны рыбы

Накажут и двух рыбаков, которые удочкой выловили 25 и 18 хвостов рыбы
Ольга СЛАВИЧЕВА
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Омуль на рынки Иркутска теперь везут с Якутии.Омуль на рынки Иркутска теперь везут с Якутии.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Омуль ловить запрещено. Совсем. Его нельзя добывать ни сетями, ни удочками,ни для себя, ни на продажу. Но жители сел на берегу Байкала все равно выходят на промысел. Буквально на днях Восточно-Байкальской межрайонной природоохранной прокуратурой пойманы настоящие браконьеры. Во время выездной проверки в дельте реки Селенга обнаружена группа жителей Кабанского района Бурятии, добывавшая омуль с использованием сетей и экранов.

-По переданным материалам расследуются семь уголовных дел в отношении всьми человек, - сообщает пресс-служба ведомства. -У браконьеров изъяты лодки, орудия лова, добытый байкальский омуль общим весом более одной тонны.

В это же время операцию "Путина" проводят и другие силовики. Так, сотрудники специализированного батальона ДПС Бурятии, остановив автомобили для проверки не подалеку от побережья, обнаружили у едущих с рыбной ловли местных жителей все тот же запрещенный омуль. Правда, 25 и 18 хвостов, выловленных удочкой. Ни в какое сравнение с предыдущими "добытчиками", но запрет действует и на это.

-В обоих случаях водители – жители Прибайкальского района - признались в нелегальной ловле рыбы, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Бурятии. - У них изъят эндемик общей массой 34,5 килограммов, а также орудия лова: удочки и лодки. Сумма ущерба от их действий составила около 11 тысяч рублей.

Возбуждены уголовные дела, идет следствие. Максимальное наказание, предусмотренное санкциями данной статьи – до двух лет лишения свободы.

Полиция Бурятии напоминает гражданам об установленных законодательством ограничениях в области добычи водных животных в нерестовый период, в том числе, запрет на вылов омуля и предупреждает, что помимо наступления уголовной или административной ответственности за совершенное преступление, орудия, способствующие совершению правонарушения (лодки, моторы, сети), подлежат изъятию и дальнейшей конфискации. Также на браконьеров возлагается обязанность по возмещению ущерба от незаконной добычи рыбы.

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