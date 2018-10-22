2018-10-22T07:16:41+03:00
Происшествия

В Слюдянке 58-летний инвалид-колясочник погиб при пожаре

Нездоровые привычки сгубили хозяина дома
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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В Слюдянке 58-летний инвалид-колясочник погиб при пожаре.В Слюдянке 58-летний инвалид-колясочник погиб при пожаре.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Днем, 21 октября в пожарную службу Слюдянки поступил звонок о том, что горит частный дом. Прибыв на место, пожарные обнаружили, что в помещеннии тлеют пол и диван. Рядом лежал хозяин дома, он задохнулся, надышавшись угарного газа. В МЧС рассказали подробности.

-.Дознаватели отдела надзорной деятельности выяснили, что погибший – 58-летний хозяин дома, - сообщает пресс-служба МЧС по Иркутской области. - Из-за болезни ног мужчина передвигался на инвалидной коляске. Он проживал один, злоупотреблял спиртными напитками и курил в постели.

Обнаружил пожар и вызвал спасателей знакомый погибшего. По предварительной версии пожарных, именно курение в постели и стало причиной пожара.

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