В Слюдянке 58-летний инвалид-колясочник погиб при пожаре

СЕГОДНЯ 07:16 2018-10-22T07:16:41+03:00

Изменить размер текста: A A

Днем, 21 октября в пожарную службу Слюдянки поступил звонок о том, что горит частный дом. Прибыв на место, пожарные обнаружили, что в помещеннии тлеют пол и диван. Рядом лежал хозяин дома, он задохнулся, надышавшись угарного газа. В МЧС рассказали подробности.

-.Дознаватели отдела надзорной деятельности выяснили, что погибший – 58-летний хозяин дома, - сообщает пресс-служба МЧС по Иркутской области. - Из-за болезни ног мужчина передвигался на инвалидной коляске. Он проживал один, злоупотреблял спиртными напитками и курил в постели.

Обнаружил пожар и вызвал спасателей знакомый погибшего. По предварительной версии пожарных, именно курение в постели и стало причиной пожара.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

ДТП с четырьмя автомобилями произошло на плотине ГЭС в Иркутске.По предварительной информации, пострадал один человек. Подробнее >>>