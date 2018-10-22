2018-10-22T07:39:33+03:00
Спорт

Пять побед в пяти матчах: волейболистки «Ангары» вышли на первое место Высшей лиги «Б»

Иркутские девчонки удачно провели первый тур в Чите
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Пять побед в пяти матчах: волейболистки «Ангары» вышли на первое место Высшей лиги «Б»Пять побед в пяти матчах: волейболистки «Ангары» вышли на первое место Высшей лиги «Б»
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Волейболистки иркутской «Ангары» сверхудачно стартовали в чемпионате России среди женских команд Высшей лиги «Б» зоны Сибири и Дальнего Востока. В первом туре, который проходил в Чите с 15 по 21 октября, наши девчонки одержали пять побед в пяти матчах. Причем всех соперниц иркутянки обыграли с сухим счетом.

- Со счетом 3:0 девчонки обыграли команды «Надежды Хакасии» из Абакана, «Омь-СибГУОР» из Омска, «Алтай-АГАУ» из Барнаула, читинскую «Забайкалку» и «Олимп-2» из Новосибирской области, - сообщили в пресс-службе министерства спорта Иркутской области. - Теперь волейболистки «Ангары» возвращаются домой. Два дня они будут восстанавливать силы, затем начнутся ежедневные двухразовые тренировки.

Следующий тур чемпионата России по волейболу среди женских команд наши девчонки проведут в Абакане. На паркет иркутянки выйдут с 13 по 18 ноября. Ну а в Иркутске болельщики увидят свою любимую команду с 10 по 16 декабря.

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