В Усолье-Сибирском дело водителя сбившего ребенка направлено в суд
В тот злополучный день, 14 июля 2018 года, пьяный мужчина из села Новожилкино Усольского района, сел за руль своего автомобиля. Ценой такого решения стала жизнь ребенка.
- Превышая скорость, водитель вылетел на встречную обочину, где сбил идущего по ней шестилетнего ребенка, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Иркутской области. - Испугавшись ответственности за свой поступок, преступник проявил малодушие и сбежал с места аварии, оставив его умирать.
Виновник аварии свою вину признал полностью. Дело передано в суд, до его рассмотрения мужчина останется под стражей.
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