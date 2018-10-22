СЕГОДНЯ 10:14 2018-10-22T10:14:34+03:00

В Усолье-Сибирском дело водителя сбившего ребенка направлено в суд. Фото: Андрей КОПАЛОВ

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В тот злополучный день, 14 июля 2018 года, пьяный мужчина из села Новожилкино Усольского района, сел за руль своего автомобиля. Ценой такого решения стала жизнь ребенка.

- Превышая скорость, водитель вылетел на встречную обочину, где сбил идущего по ней шестилетнего ребенка, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Иркутской области. - Испугавшись ответственности за свой поступок, преступник проявил малодушие и сбежал с места аварии, оставив его умирать.

Виновник аварии свою вину признал полностью. Дело передано в суд, до его рассмотрения мужчина останется под стражей.

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