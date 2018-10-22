2018-10-22T10:29:04+03:00
Общество

Аллею «Дети войны» открыли в микрорайоне Луговое

У жителей появилось новое памятное место отдыха
Яна ЛИСИНА
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ФОТО: пресс-служба администрации Иркутского района.ФОТО: пресс-служба администрации Иркутского района.
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На территории жилого комплекса Луговое под Иркутском обустроили новое место отдыха. Оно получило название «Дети войны». На открытие небольшого сквера присутствовали чиновники из районной администрации, жители микрорайона, пенсионеры и ветераны.

Обустроить аллею удалось благодаря программе «Формирование комфортной городской среды». Всего на выполнение всех работ потратили 3,5 млн рублей.

- Аллея посвящена всем тем, кто своим трудом долгие годы славил страну. У нас проживает много самоотверженных тружеников и это дань уважения этим людям, - сообщили в администрации Иркутского района.

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