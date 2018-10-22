СЕГОДНЯ 11:04 2018-10-22T11:04:06+03:00

Будущая пенсия зависит от тебя: иркутским школьникам повысят грамотность. ФОТО: сайт Пенсионного Фонда.

Всероссийская программа действует с 2011 года

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Работники Пенсионного фонда отправились в учебные заведения. Специалисты расскажут о пенсионной системе и правилах формирования будущей пенсии. В некоторых регионах занятия уже стартовали. Иркутск – не исключение.

- В рамках программы «Будущая пенсия зависит от тебя!» был разработан специальный учебник, - рассказали в пресс-службе Пенсионного фонда по Иркутской области. – Небольшой, но информативный буклет поможет ответить на самые сложные вопросы.

Учебник обновляется ежегодно и содержит актуальные изменения. А также содержит наглядные примеры для расчета формул будущих накоплений. Учащиеся могут проверить полученные знания с помощью итогового тестирования.

Уроки, к слову, интересны не только молодому поколению, но и их учителям.

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