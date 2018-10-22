2018-10-22T11:48:22+03:00
Общество

В Иркутской области инспектор Ростехнадзора за взятку проведет в колонии 5 лет

Его обвиняют в двух эпизодах
Дмитрий Занданов
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В Иркутской области инспектор Ростехнадзора за взятку проведет в колонии 5 лет.В Иркутской области инспектор Ростехнадзора за взятку проведет в колонии 5 лет.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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В Саянске городской суд вынес приговор бывшему инспектору Прибайкальского управления Ростехнадзора. Его обвиняли в двух эпизодах взяточничества.

- Суд приговорил коррупционера к 5 годам лишения свободы общего режима, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области. – Также бывший чиновник лишен права занимать государственные должности на 3 года.

Известно, что в качестве взятки по одному из эпизодов он получил комплект зимней резины для своего автомобиля на сумму более 21 тысячи рублей. Во втором случае инспектор ради 100 тысяч рублей закрыл глаза на нарушения эксплуатации строительного крана.

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Испугавшись ответственности за свой поступок, преступник проявил малодушие и сбежал с места аварии. Дело передано в суд.

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