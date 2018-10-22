2018-10-22T12:30:19+03:00
Дом. Семья

Новый постоялец: первый азиатский леопардовый кот появился в Иркутске

Хищник уже начинает осваиваться в новом доме
Дмитрий Занданов
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Первый азиатский леопардовый кот появился в Иркутске. ФОТО: группа иркутской зоогалереи в Вконтакте.Первый азиатский леопардовый кот появился в Иркутске. ФОТО: группа иркутской зоогалереи в Вконтакте.
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В иркутской зоогалерее пополнение. Сотрудники Центра помощи животным презентовали азиатского леопардового кота. Алик, а именно так зовут котенка, первый представитель своего вида в Иркутске.

- Наш кот родился в питомнике, поэтому он не пуглив и не прячется от людей, – рассказали координатор иркутской зоогалереи Людмила Ивушкина в группе «Вконтакте». – Приглашаем гостей и жителей города посмотреть на уникального мини леопарда.

СПРАВКА "КП"

Азиатская леопардовая кошка – дикая порода кошек, обитающая по всему миру. И в зависимости от среды обитания пятна и оттенки шкуры могут меняться. От более крупных собратьев леопардовая кошка унаследовала не только привлекательный окрас. У нее дикий нрав, поэтому эту кошку трудно приручить, подобные случаи крайне редки. Ведут хищницы ночной образ жизни и охотятся на мелких птиц и грызунов.

В неволе же их рекомендуют держать в больших вольерах, где они смогут вдоволь резвиться.

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