2018-10-22T13:50:04+03:00
Общество

Иркутский суд вернул женщине 1 млн рублей за непостроенный дом

Получив деньги, фирма даже не начала возводить дом
Дмитрий Занданов
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Иркутский суд вернул женщине за непостроенный дом 1 млн рублей.Иркутский суд вернул женщине за непостроенный дом 1 млн рублей.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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В Иркутске суд рассмотрел иск клиентки к компании, которая просила вернуть деньги, которые заплатила за строительство дома.

В октябре 2017 года стороны договорились на том, чтобы возвести жилой дом за 1 миллион рублей. Оплатив услуги, женщина уже готовилась к приятным хлопотам новоселья. Ведь здание должны были сдать до 28 февраля 2018 года.

Однако свои обязательства фирма не выполнила, более того даже не преступила к их исполнению.

В январе 2018 иркутянке пришлось расторгнуть договор в одностороннем порядке. Об этом она уведомила нерадивого застройщика. Сотрудники компании в очередной раз изобразили готовность сотрудничать, но дальше пустых обещаний дело не продвинулось.

- Суд обязал строительную компанию полностью удовлетворить требования потерпевшей и компенсировать ей все расходы, - рассказали в пресс-службе Свердловского районного суда Иркутска.

Теперь за отказ от выполнения требования клиента строители выплатят штраф в 500 тысяч рублей. Также их обязали оплатить услуги юристов в размере 20 тысяч рублей.

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