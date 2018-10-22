Охотникам снова будут платить за добычу волков в Иркутской области

СЕГОДНЯ 14:31 2018-10-22T14:39:27+03:00

В Иркутской области возобновили выплату вознаграждений за добычу волка. Фото: Алексей БУЛАТОВ

За шкуру хищника можно получить 20 тысяч рублей

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В Иркутской области возобновили выплату вознаграждений за добычу волка. Накануне региональное министерство лесного комплекса утвердило порядок выплаты. Она составит 20 тысяч рублей за каждую шкуру животного. Возраст, пол, размер хищника значения не имеют.

Главное – это предъявить шкуру волка и документы в лесничество.

- Нужно написать заявление на выплату вознаграждения, предоставить копию документа, удостоверяющего личность, ИНН, а также талоны на продукцию охоты к разрешению на добычу охотничьих ресурсов и ветеринарные сопроводительные документы, - сообщили в министерстве лесного комплекса.

Уточним, охота на волка разрешена везде в Приангарье. Исключение, конечно, особо охраняемые природные территории. В 2018 году планируют принять 150 шкур.

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