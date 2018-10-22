В Иркутской области рецидивист украл у беспомощного старика продукты из холодильника

СЕГОДНЯ 15:51 2018-10-22T15:54:44+03:00

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Ничего святого. 28-летний житель поселка Мышелевка Усольского района решил ограбить одинокого пенсионера. Поздно вечером он, разбив окно, проник в дом старика. Негодяй знал, что мужчина живет один и не в состоянии дать отпор. Однако поживиться преступнику было нечем – в доме не было денег. Тогда мужчина вытащил из холодильника продукты и был таков.

Пенсионер обратился в полицию.

- Полицейские установили и задержали 28-летнего мужчину, дома у которого обнаружили украденные продукты. Задержанный ранее судим за аналогичное преступление. По его словам, на грабеж он решился под воздействием алкоголя, - сообщили в ГУ МВД России по Иркутской области.

Теперь воришке грозит до 7 лет лишения свободы.

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