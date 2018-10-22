БК «Иркут» проиграл в гостях «Темп-СУМЗ-УГМК» в матче Суперлиги-1

СЕГОДНЯ 18:54 2018-10-22T18:54:20+03:00

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Баскетболисты «Иркута» потерпели поражение в очередном матче уральского турне Суперлиги-1. В Ревде «черно-оранжевые» уступили лидеру турнирной таблицы «Темп-СУМЗ-УГМК» со счетом 73:88.

При этом первая четверть осталась за иркутянами 26:18. Произошло это благодаря точным броскам наших лидеров американца Кэлила Дюкса и Александра Анисимова. Получив «минус 8» от гостей, ревдинцы в двухминутном перерыве сделали правильные выводы и пошли в наступление. Уже через несколько минут игрового отрезка они сравняли и вырвались вперед. Ну а завершилась десятиминутка равновесием цифр на табло – 48:48.

- После большого перерыва у иркутян не получилось совсем ничего – ни в защите, ни в нападении. А хозяева наоборот, цепко оборонялись и попадали в наше кольцо практически без промахов. Как итог, перед заключительной четвертью счет был в пользу «Темпа» - 75:62, -сообщили в пресс-службе «Иркута».

Наладить прицел у «черно-оранжевых» не получилось и в заключительном отрезке. И хозяева паркета уверенно довели дело до победы.

Следующие матчи «Иркут» проведет уже дома с командами из Санкт-Петербурга. 30 октября – с «Зенитом-Фарм», 2 ноября – со «Спартаком».