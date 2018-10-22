Погода в Иркутске: 23 октября будет дождь

СЕГОДНЯ 19:10 2018-10-22T19:10:15+03:00

В Иркутске 23 октября во второй половине дня пойдет дождь Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

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Закончились теплые деньки, осень все больше вступает в свои права с ее дождями и ночными заморозками. В Иркутске, 23 октября, переменная облачность, ночью без осадков, во второй половине дня небольшой дождь, переходящий в мокрый снег.

- Ветер юго-восточный 5-10 м/с, с переходом днем на западный, северо-западный 6-11 м/с, - сообщают сотрудники Иркутского Гидрометцентра. - Температура ночью 0,-2, в пригородной зоне до -4. Днем воздух прогреется до +6,+8 градусов.

По области так же переменная облачность, местами небольшие и умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. В северных районах ожидают снег и мокрый снег. Утром в Приангарье при прояснении туман.

Ветер в Иркутской области в этот вторник - юго-западный, юго-восточный, с переходом на западный, северо-западный 5-10 м/с, порывы до 14 м/с. Температура ночью +2,-3, в пониженных формах рельефа -6,-11, в западных и северо-западных районах при облачности до +5, днём +4,+9, местами -2,+3.