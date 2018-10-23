2018-10-23T03:50:47+03:00
Спорт

Кубок Европы по дзюдо: в копилке иркутян золото и бронза

Спортсмены возвращаются домой из Испании
Ирина РЮТИНА
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Махмадбек Махмадбеков, победитель Кубка Европы по дзюдо в весе 66 кг. Фото: Министерство спорта Иркутской областиМахмадбек Махмадбеков, победитель Кубка Европы по дзюдо в весе 66 кг. Фото: Министерство спорта Иркутской областиФото: Предоставлено "Комсомолке"
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Накануне в городе Малага в Испании прошел Кубок Европы по дзюдо. Наши спортсмены достойно представили Иркутскую область.

- Махмадбек Махмадбеков стал обладателем золотой награды, бронза - у Бахриддина Муминова, - сообщили в пресс-службе Министерства спорта Иркутской области. – Дзюдоисты выступали в разных весовых категориях.

Махмадбек взял главную награду в весе 66 кг. Перед его мастерством не устояли спортсмены Испании, Португалии, Франции.

Бахриддину также покорились борцы из Швеции и других стран. Однако, в полуфинале турнира Муминов уступил французу, но в борьбе за бронзу одолел португальского дзюдоиста. Бахриддин Муминов выступает в весовой категории 60 кг.

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