Кубок Европы по дзюдо: в копилке иркутян золото и бронза
Накануне в городе Малага в Испании прошел Кубок Европы по дзюдо. Наши спортсмены достойно представили Иркутскую область.
- Махмадбек Махмадбеков стал обладателем золотой награды, бронза - у Бахриддина Муминова, - сообщили в пресс-службе Министерства спорта Иркутской области. – Дзюдоисты выступали в разных весовых категориях.
Махмадбек взял главную награду в весе 66 кг. Перед его мастерством не устояли спортсмены Испании, Португалии, Франции.
Бахриддину также покорились борцы из Швеции и других стран. Однако, в полуфинале турнира Муминов уступил французу, но в борьбе за бронзу одолел португальского дзюдоиста. Бахриддин Муминов выступает в весовой категории 60 кг.