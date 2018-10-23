Юмористы Александр Ревва и Михаил Галустян отменили концерты в Иркутске и Чите

СЕГОДНЯ 04:50 2018-10-23T05:27:00+03:00

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Из иркутских и читинских афиш исчезла информация о концерте юмористов Александра Реввы и Михаила Галустяна.

- Сообщаем, что концерт отменен, - пестрят иные сайты. - Возврат билетов по месту приобретения.

Поклонники резидентов Comedy Club негодуют, они ждали своих кумиров. Причины такого поступка пока никто не объяснил.

- Дорогие друзья! Приносим свои извинения и надеемся на понимание, - написали на своей официальной странице организаторы концерта в Чите. - Возврат по электронным билетам, будет осуществлен обратно на банковскую карту, с которой производилась оплата.

Напомним, дуэт должен был представить в Иркутске и Чите свою новую программу «Смешной и еще смешнее». Выступление смешного тандема в Чите было назначено на 29 октября, в столице Приангарья на 31 число.

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