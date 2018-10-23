2018-10-23T06:08:40+03:00
Общество

Между микрорайонами Университетский и «Союз» появится новая дорога

Строительство начнется в 2019 году
Валентина ГИЛЕВИЧ
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Между микрорайонами Университетский и «Союз» появится новая дорога.Между микрорайонами Университетский и «Союз» появится новая дорога.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Вчера, 22 октября состоялось выездное совещание председателя Думы Иркутска Евгения Стекачева, представителей ИГУ, Федерального агентства научных организаций и комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Иркутска. Об этом сообщили в пресс-службе Думы Иркутска.

На нем обсудили вопрос, связанный со строительством новой дороги, которая будет соединять микрорайоны Университетский и «Союз». Это связано с просьбами местных жителей. Место уже выбрали, но возникла проблема. Оказывается, что данный земельный участок находится в федеральной собственности.

- Будет проведено еще несколько совещаний со всеми участниками процесса, - рассказал Евгений Стекачев. - Координацию я возьму в свои руки и сделаю все, что от меня зависит как от главы представительного органа местного самоуправления. Главное, что мы начали заниматься этим вопросом и возник конструктивный диалог. Подчеркну, что о конкретных сроках говорить рано. Предварительно планируем начало работ на первое полугодие 2019 года

Ректор ИГУ Игорь Бычков готов оказать всестороннюю помощь для того, чтобы в кротчайшие сроки земельный участок перешел в муниципальную собственность. Осталось лишь получить разрешение от Росимущества. Далее из городского бюджета будут выделены средства. После этого начнется активное строительство.

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