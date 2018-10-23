В микрорайоне Первомайский Иркутска построят новый Ледовый дворец

СЕГОДНЯ 07:00 2018-10-23T07:01:21+03:00

Работы начнутся уже в 2019 году

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Еще один Ледовый дворец возведут в Иркутске. В этот раз его планируют построить в микрорайоне Первомайский в Пади Долгая. Об этом сообщил заместитель мэра по градостроительной политике Александр Ким.

- Сейчас проект проходит экспертизу, которая завершится в ноябре,- рассказал Александр Ким. – К строительству Ледового дворца планируется приступить в 2019 году.

Для проекта Управление капитального строительства Иркутска уже выделили участок площадью свыше 10 тысяч квадратных метров.

- Площадь сооружения – 3323,7 квадратных метра, высота - 12,5 метров, длина 88 метров и ширина – 42 метра,- сообщили в пресс-службе Думы Иркутска.

Внутри планируют расположить круглогодичный ледовый каток площадью 30 на 60 метров с трибунами.

На строительство из бюджета города выделят 420 миллионов рублей.

Напомним, что еще один Ледовый дворец планируют построить на улице Ленская. Сейчас этот проект находится в разработке.