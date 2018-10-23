2018-10-23T07:25:08+03:00
Общество

Строительство смотровой площадки Братской ГЭС почти завершено

Первые посетители уже оценили живописный вид
Валентина ГИЛЕВИЧ
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Строительство смотровой площадки Братской ГЭС почти завершено. Фото: пресс-служба администрации города Братска.Строительство смотровой площадки Братской ГЭС почти завершено. Фото: пресс-служба администрации города Братска.
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Первых посетителей уже приняла смотровая площадка Братской ГЭС, Строительство которой планируют завершить в скором времени.

На данный проект было выделено 10 миллионов рублей. На данный момент уже установлены смотровые террасы, лестничные марши, ограждения и многое другое. Сейчас заканчивается установка указателя «Братская ГЭС».

- Сегодня проект смотровой площадки приобрел реальные черты, - рассказал мэр города Братска Сергей Серебренников. - Хотя, были скептики, которые высказывали сомнения в том, что, реализация этого проекта возможна. Место для площадки выбрано удачно: это мнение не только проектировщика и строителей, но и братчан, которые сюда приезжали посмотреть на ГЭС.

Осталось дело за малым: облагородить прилегающую территорию, установить освещение и систему наблюдения.

Уже многие горожане и гости города Братска посетили смотровую площадку и остались довольны. Некоторые даже сделали памятные снимки.

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