Строительство смотровой площадки Братской ГЭС почти завершено
Первых посетителей уже приняла смотровая площадка Братской ГЭС, Строительство которой планируют завершить в скором времени.
На данный проект было выделено 10 миллионов рублей. На данный момент уже установлены смотровые террасы, лестничные марши, ограждения и многое другое. Сейчас заканчивается установка указателя «Братская ГЭС».
- Сегодня проект смотровой площадки приобрел реальные черты, - рассказал мэр города Братска Сергей Серебренников. - Хотя, были скептики, которые высказывали сомнения в том, что, реализация этого проекта возможна. Место для площадки выбрано удачно: это мнение не только проектировщика и строителей, но и братчан, которые сюда приезжали посмотреть на ГЭС.
Осталось дело за малым: облагородить прилегающую территорию, установить освещение и систему наблюдения.
Уже многие горожане и гости города Братска посетили смотровую площадку и остались довольны. Некоторые даже сделали памятные снимки.