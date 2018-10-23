Областные состязания по стрельбе из лука состоятся в Иркутске

СЕГОДНЯ 07:44 2018-10-23T07:45:23+03:00

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В тире Дворца спорта «Труд» в Иркутске с 25 по 28 октября пройдут областные состязания по стрельбе из лука. Торжественное открытие состоится 25 октября в 15:00 часов, а на следующий день 26 октября в 12:45 состоится открытие состязаний. В турнире примут участие около 180 спортсменов из Иркутска и Иркутской области. Участие смогут принять молодые люди 2001 года рождения, юниоры и юниорки 2002-2005 годов рождения, мальчики и девочки 2006 года рождения и младше. Состязания будут проводиться в личном зачёте по стрельбе из классического и блочного лука.

- Соревнования являются отборочными на первенство Сибирского федерального округа, которое пройдет в Улан-Удэ. Лучшие спортсмены будут включены в состав сборной команды Иркутской области на 2019 год, - сообщают в пресс-службе Министерства спорта Иркутской области.

Турнир по стрельбе из лука проводится на призы Лидии Михайловны Шикота. Абсолютная чемпионка СССР, двукратная чемпионка Кубка СССР, чемпионка Европы и рекордсменка мира. На протяжении 14 лет она работала тренером-преподавателем в Иркутске, на данный момент проживает в Санкт-Петербурге.