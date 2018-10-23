СЕГОДНЯ 09:18 2018-10-23T09:19:13+03:00

Беглецов из ангарской колонии задержали в Иркутске . Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

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Двоих мужчин, сбежавших из колонии-поселения Ангарска 20 октября, нашли в Иркутске через два дня.

- В отношении данных лиц в следственном отделе по Ангарскому городскому округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 313 УК РФ (побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи, совершенное группой лиц по предварительному сговору), - сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

Сейчас беглецы находятся под стражей. Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде принудительных работ и лишение свободы сроком на пять лет.

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