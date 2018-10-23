2018-10-23T09:51:07+03:00
Общество

ДТП с участием машины скорой помощи в Иркутской области: в автомобиле находилась беременная женщина

Роженицу доставили в больницу на другой машине
Валентина ГИЛЕВИЧ
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ДТП с участием машины скорой помощи в Иркутской области: в автомобиле находилась беременная женщина.ДТП с участием машины скорой помощи в Иркутской области: в автомобиле находилась беременная женщина.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Вчера, 22 октября в Чите произошло ДТП с участием автомобиля скорой помощи. Машина перевернулась практически на пешеходном переходе. В транспорте находилась беременная женщина.

- В результате происшествия среди медицинских сотрудников незначительные травмы получили фельдшер и водитель, от госпитализации они отказались,- сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Забайкальского края.

Беременную женщину доставили в больницу на другой машине скорой помощи. Ее осмотрели и отправили в акушерское отделение центра краевой клинической больницы.

- Женщину, после осмотра в приемном отделении перевели к нам, она родоразрешилась, - рассказала аведующая перинатальным центром ККБ Татьяна Хавень.- Мальчик появился на свет после операции кесарево сечение, ростом 48 сантиметров и весом – 2860 килограмма, чувствует себя хорошо.

Сейчас новоиспеченная мама находится в отделении реанимации.

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