2018-10-23T13:21:23+03:00
Происшествия

Пыталась купить лекарства от диабета: пенсионерка из Ангарска отдала мошенникам 500 тысяч рублей

Аферисты под различными предлогами просили бабушку перевести деньги еще несколько раз
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Пыталась купить лекарства от диабета: пенсионерка из Ангарска отдала мошенникам 500 тысяч рублейПыталась купить лекарства от диабета: пенсионерка из Ангарска отдала мошенникам 500 тысяч рублейФото: Валентин ДРУЖИНИН
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Мошенники вновь провернули удачную операцию по обману жителей Иркутской области. Очередной жертвой аферистов стала доверчивая 68-летняя пенсионерка из Ангарска. В конце июля по телевизору она увидела передачу про компанию, которая занимается лечением сахарного диабета. Пожилая женщина позвонила по указанному номеру телефона. Неизвестный на другом конце провода представился сотрудником компании и сообщил, что для получения лекарств, нужно перевести деньги на указанные им банковские счета.

Но это был не единственный перевод. Мошенники поняли, что поймали удачу за хвост, и под различными предлогами просили пенсионерку перевести деньги еще несколько раз. В общей сложности ангарчанка отдала злоумышленникам более 500 тысяч рублей. Не получив посылку спустя длительное время, женщина стала звонить по прежним телефонам, но они, уже по классической схеме, стали недоступны. Тогда пенсионерка обратилась к полицейским, которые выяснили, что телефонные номера аферистов зарегистрированы в Москве.

Еще одна землячка обманутой пенсионерки, попалась на похожую уловку мошенников. 72-летняя женщина переправила 140 тысяч рублейнеизвестному, который представился в телефонном разговоре медработником одной из местных поликлиник. Незнакомец сообщил бабушке, что у нее плохие результаты анализов и предложил приобрести лекарства.

- Еще раз предупреждаем жителей Приангарья: «Ни в коем случае не переводите деньги незнакомцам и при любом подозрении обращайтесь в полицию», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

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