СЕГОДНЯ 14:04 2018-10-23T14:04:30+03:00

ДТП в Тулуне: разыскивается водитель, который сбил на пешеходном переходе двух детей Фото: Мария АНАНОВА

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Авария на улице Мира в Тулуне произошла 23 октября около 13.30 часов. Водитель легкового автомобиля не успел затормозить перед пешеходным переходом, и сбил 13-летнего мальчика и 14-летнюю девочку, которые переходили дорогу.

После этого, нарушитель предложил детям помощь, но школьники отказались, и пошли домой. Спустя несколько часов ребята почувствовали себя плохо, и родители вызвали им скорую помощь. Когда они были доставлены в больницу, врачи сообщили о происшествии в полицию. Позже выяснилось, что дети получили различные травмы и ушибы.

Что касается водителя, то он вместо того, чтобы сообщить об аварии инспекторам ГИБДД, и оставаться на месте до приезда экипажа, он уехал с места происшествия. По словам очевидцев, мужчина был на автомобиле «Тойота-Королла» светлого цвета.

- Поиски водителя продолжаются. Мы призываем его самостоятельно обратиться в полицию для установления обстоятельств случившегося, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.