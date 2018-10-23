2018-10-23T14:04:30+03:00
Авто

ДТП в Тулуне: разыскивается водитель, который сбил на пешеходном переходе двух детей

В аварии травмы получили мальчик 13 лет и 14-летняя девочка
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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ДТП в Тулуне: разыскивается водитель, который сбил на пешеходном переходе двух детейДТП в Тулуне: разыскивается водитель, который сбил на пешеходном переходе двух детейФото: Мария АНАНОВА
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Авария на улице Мира в Тулуне произошла 23 октября около 13.30 часов. Водитель легкового автомобиля не успел затормозить перед пешеходным переходом, и сбил 13-летнего мальчика и 14-летнюю девочку, которые переходили дорогу.

После этого, нарушитель предложил детям помощь, но школьники отказались, и пошли домой. Спустя несколько часов ребята почувствовали себя плохо, и родители вызвали им скорую помощь. Когда они были доставлены в больницу, врачи сообщили о происшествии в полицию. Позже выяснилось, что дети получили различные травмы и ушибы.

Что касается водителя, то он вместо того, чтобы сообщить об аварии инспекторам ГИБДД, и оставаться на месте до приезда экипажа, он уехал с места происшествия. По словам очевидцев, мужчина был на автомобиле «Тойота-Королла» светлого цвета.

- Поиски водителя продолжаются. Мы призываем его самостоятельно обратиться в полицию для установления обстоятельств случившегося, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

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