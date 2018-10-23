2018-10-23T15:01:44+03:00
Авто

Проезд по улице Лызина закроют на две недели в Иркутске

Также ограничат проезд на улице Томсона
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Проезд по улице Лызина закроют на две недели в ИркутскеПроезд по улице Лызина закроют на две недели в ИркутскеФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Внимание, автомобилисты! В Иркутске с 23 октября по 6 ноября закроют для проезда участок улицы Лызина от улицы Ядринцева до улицы Красноярской. Как пояснили в пресс-службе администрации Иркутска, ограничения для движения транспорта связано с проведением аварийного ремонта канализационной сети.

Особенно внимательными иркутским водителям стоит быть и на улице Томсона. Там, с 6:00 24 октября до 23:00 31 октября частично ограничат проезд в районе пересечения с улицей Тельмана. Это связано с проведением работ по строительству новой ливневой канализации.

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