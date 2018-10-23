2018-10-23T17:52:29+03:00
Спорт

ВХЛ: ХК «Ермак» на своем льду проиграл «Нефтянику»

Ангарские хоккеисты остались на последнем месте в турнирной таблице
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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ВХЛ: ХК «Ермак» на своем льду проиграл «Нефтянику». Фото: Татьяна ГЛЮК.ВХЛ: ХК «Ермак» на своем льду проиграл «Нефтянику». Фото: Татьяна ГЛЮК.
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Хоккеисты ангарского «Ермака» в очередной раз разочаровали своих болельщиков, проиграв в домашнем матче Высшей хоккейной лиги «Нефтянику» из Альметьевска со счетом 3:6.

Результативным выдался уже первый период этой игры. В воротах «оранжевых» побывало сразу четыре шайбы. У гостей отличились Михаил Мокин, Виталий Каменев, Максим Салахов и Станислав Альшевский. Ангарчане смогли размочить счет усилиями Ильи Олонова. Во втором отрезке наши парни сократили отставание после точных бросков Никиты Короткова и Алексея Шестопалова. Но хоккеисты из Альметьевска забросили еще одну шайбу и и увеличили разрыв. В заключительном периоде гости сняли все вопросы о победителе, отправили в наши ворота шестой «снаряд». После этого поражения ангарские хоккеисты остались на последнем месте в турнирной таблице.

Следующий матч «Ермак» проведет также в Ангарске. 25 октября в гости к «оранжевым» пожалует «Торос» из башкирского города Нефтекамск.

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