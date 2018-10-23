2018-10-23T19:33:45+03:00
Общество

Погода в Иркутске: 24 октября в городе снег

В столице Приангарья еще и ветрено
Ирина РЮТИНА
Поделиться:
Иркутск, ты готов к зиме?Иркутск, ты готов к зиме?Фото: Андрей КОПАЛОВ
Изменить размер текста:

- Брр! Не хочется вылезать из-под одеяла, - согласитесь, подобная мысль придет на ум большинству иркутян сегодня. А все по тому, что в город пришла, еще не календарная, но вполне ощутимая зима.

- В Иркутске, 24 октября, переменная облачность, ночью небольшой, днем умеренный снег, - сообщает Иркутский Гидрометцентр. - Ветер северо-западный 5-10 м/с, порывы до 13 м/с, температура ночью 0,-2, в пригородной зоне до -4 градусов. Днем воздух прогреется до +1,+3.

По Иркутской области так же переменная облачность, местами небольшие и умеренные осадки преимущественно в виде снега, в западных, южных районах местами сильный снег, утром при прояснении туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 5-10 м/с, порывы 11-16 м/с. Температура ночью -1,-6, в пониженных формах рельефа -8,-13, днём +3,-2, местами до -5.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
МЧС РФ по Иркутской области: откажитесь 24 октября от дальних поездок
ВХЛ: ХК «Ермак» на своем льду проиграл «Нефтянику»
Проезд по улице Лызина закроют на две недели в Иркутске
ДТП в Тулуне: разыскивается водитель, который сбил на пешеходном переходе двух детей
Пыталась купить лекарства от диабета: пенсионерка из Ангарска отдала мошенникам 500 тысяч рублей
Стала миллионершей за два года: заведующая детсадом из Слюдянского района осуждена за хищение 1 млн рублей
Плюс к бренду ИГУ
ДТП с участием машины скорой помощи в Чите: в автомобиле находилась беременная женщина
Беглецов из ангарской колонии задержали в Иркутске
Очередной наркопритон обезвредили сотрудники полиции в Бурятии
Областные состязания по стрельбе из лука состоятся в Иркутске
Строительство смотровой площадки Братской ГЭС почти завершено
В микрорайоне Первомайский Иркутска построят новый Ледовый дворец
Между микрорайонами Университетский и «Союз» появится новая дорога
Влипла по-крупному: иркутянке пришлось выплатить долг 12 миллионов рублей
Юмористы Александр Ревва и Михаил Галустян отменили концерты в Иркутске и Чите
День народного единства отметят в Иркутском краеведческом музее
Кубок Европы по дзюдо: в копилке иркутян золото и бронза
Погода в Иркутске: 23 октября будет дождь