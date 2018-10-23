Погода в Иркутске: 24 октября в городе снег

СЕГОДНЯ 19:33 2018-10-23T19:33:45+03:00

В столице Приангарья еще и ветрено

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- Брр! Не хочется вылезать из-под одеяла, - согласитесь, подобная мысль придет на ум большинству иркутян сегодня. А все по тому, что в город пришла, еще не календарная, но вполне ощутимая зима.

- В Иркутске, 24 октября, переменная облачность, ночью небольшой, днем умеренный снег, - сообщает Иркутский Гидрометцентр. - Ветер северо-западный 5-10 м/с, порывы до 13 м/с, температура ночью 0,-2, в пригородной зоне до -4 градусов. Днем воздух прогреется до +1,+3.

По Иркутской области так же переменная облачность, местами небольшие и умеренные осадки преимущественно в виде снега, в западных, южных районах местами сильный снег, утром при прояснении туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 5-10 м/с, порывы 11-16 м/с. Температура ночью -1,-6, в пониженных формах рельефа -8,-13, днём +3,-2, местами до -5.