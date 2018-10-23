МЧС РФ по Иркутской области: откажитесь 24 октября от дальних поездок

СЕГОДНЯ 20:05 2018-10-23T20:05:52+03:00

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Прогнозы синоптиков на 24 октября не утешительные. В Иркутске и по области сегодня выпадет снег, также ожидается усиление ветра до 11-16 м/с. Ночные температуры местами опустятся до -13 градусов. Полный прогноз на среду – здесь. В связи с погодными условиями, спасатели Иркутской области просят в этот день отказаться от поездок на дальние расстояния. И не только.

- Помните, из-за выпадения снега и гололедицы на дорогах возрастает вероятность возникновения происшествий из-за затрудненного движения на дорогах. По возможности, откажитесь от использования личного транспорта, - просят в ГУ МЧС России по Иркутской области.

Готовы ли иркутские автолюбители на такие «жертвы» - решать им. Но если же вы пешеход или все-таки прислушались сегодня к совету, озвученному выше, то и вам стоит подготовиться к выходу из дома.

-Примите меры для снижения вероятности получения травмы,- говорят спасатели. - Подготовьте малоскользящую обувь. Передвигайтесь осторожно, не торопясь, наступая на всю подошву. Пожилым людям рекомендуется использовать трость с резиновым наконечником. В момент падения постарайтесь сгруппироваться, чтобы смягчить удар о землю.

В министерстве просят быть внимательными сегодня всех нас. При таких метеоусловиях возможно обледенение проводов линий электропередач, контактных сетей электротранспорта.

- Если Вы увидели оборванные провода, сообщите администрации населенного пункта о месте обрыва, - отмечают в ведомстве.