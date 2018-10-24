2018-10-24T03:58:20+03:00
Спорт

Сборная России взяла серебро Юношеской лиги Европы по стрельбе из пневматического пистолета

В составе команды спортсмены из Иркутска и Бурятии
Ирина РЮТИНА
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У российско сборной - серебро. Фото: Министерство спорта Иркутской областиУ российско сборной - серебро. Фото: Министерство спорта Иркутской областиФото: Предоставлено
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Ежегодный финал Юношеской лиги Европы завершился накануне в городе Лохья в Финляндии. Сборная России показала на соревнованиях высокий уровень подготовки и завоевала для нашей страны золотую медаль в стрельбе из пневматической винтовки и серебряную медаль в стрельбе из пневматического пистолета. Последнюю награду помогли получить наши земляки.

- В составе команды были Надежда Колода из Иркутска, Александр Кондрашин из республики Бурятия и Екатерина Чиканова из Омской области, - сообщает пресс-служба Министерства России по Иркутской области. - Иркутская спортсменка в составе российской сборной приняла участие в трех стартах. В стрельбе из пневматического пистолета золотые командные медали выиграли украинцы, серебряные награды – у стрелков России, бронза – у Чехии.

Надежда Колода занимается у Заслуженного тренера России Галины Корзун в областной спортивной школе олимпийского резерва «Приангарье». Финал Юношеской лиги Европы является тренировочным этапом к первенству Европы по стрельбе из пневматического оружия 2019 года.

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