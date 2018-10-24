2018-10-24T04:26:13+03:00
Общество

Подросток в Иркутской области ушел из дома и уехал в грузовом вагоне

Нарушителя поймали на станции Жайма
Ирина РЮТИНА
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Подросток проехал в грузовом вагоне поезда в Иркутской областиПодросток проехал в грузовом вагоне поезда в Иркутской областиФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Поссорился с матерью и ушел из дома. 15-летнего подростка из Нижнеудинска нашли железнодорожники станции Жайма в Красноярском крае.

- Он вылез из вагона грузового поезда и перебежал через железнодорожные пути, - сообщает пресс-служба Управления на транспорте МВД РОССИИ по СФО. - Работники станции задержали мальчика и передали его сотрудникам Абаканского линейного отдела МВД России, чтобы выяснить, почему мальчик находится в опасной зоне.

Как выяснили инспекторы отделения по делам несовершеннолетних, ребенок не знал, куда едет поезд. Подросток состоит в территориальном ОВД на профилактическом учете. Это не первый его уход из дома. Мальчик склонен к бродяжничеству и неоднократно замечен в мелких кражах личных вещей сверстников и учителей.

За нарушения, предусмотренные ч.1 ст.11.17 КоАП РФ «Проезд в неприспособленном для проезда месте», ч.5. ст.11.1. «Проход железнодорожных путей в неустановленных местах», парню придется какое то время провести в «Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей по Красноярскому краю». Но не более 30 дней, так решили в Абаканском городском суде Республики Хакасия.

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