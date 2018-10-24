Первенство мира по дзюдо: иркутянин – бронзовый призер

СЕГОДНЯ 04:36 2018-10-24T04:36:43+03:00

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Первенство мира по дзюдо среди юниоров завершилось накануне на Багамских островах. В командных соревнованиях приняли участие семь сборных из Японии, Франции, Грузии, России, Бразилии, Германии и Казахстана. В составе российской группы был Рамазан Абдулаев, студент Училища Олимпийского резерва города Иркутска.

- Рамазан Абдулаев в составе сборной России стал бронзовым призером этих соревнований, - сообщает пресс-служба Министерства спорта Иркутской области. – Спортсмен выступал в весовой категории 60 кг и оказался сильнее соперников из Бразилии и Грузии.

По общим итогам медали распределились так: первое место заняла сборная Японии, вторыми стали дзюдоисты Бразилии, бронзовые медали – у команд России и Казахстана.