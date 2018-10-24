2018-10-24T05:37:10+03:00
Авто

ДТП в Тулуне: разыскали водителя, который сбил на переходе двух детей

14-летний мальчик и 13-летняя девочка получили травмы
Ольга БУЕВА
Поделиться:
ДТП в Тулуне: разыскали водителя, который сбил на переходе двух детейДТП в Тулуне: разыскали водителя, который сбил на переходе двух детейФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Изменить размер текста:

В Тулуне удалось поймать водителя, который уехал с места ДТП. Напомним, мужчина за рулем "Тойоты Висты" сбил двух подростков, которые переходили проезжую часть по пешеходному переходу. Это произошло на улице Мира в обеденное время.

- Полицейским в кратчайшие сроки удалось поймать подозреваемого, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области. - Мужчину доставили в дежурную часть.

Выяснилось, что после аварии 49-летний водитель предложил детям помощь. Однако они от нее отказались. Спустя несколько часов их все же доставили в больницу. Врачи и передали в полицию информацию о ДТП и о пострадавших школьниках.

Уже приняты меры: в отношении местного жителя составили административный протокол за то, что он не пропустил пешеходов на "зебре". Кроме того, его иномарку поместили на штрафплощадку. Правоохранители напоминают водителям: уезжать с места с ДТП нельзя, это является нарушением закона.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Крупный пожар в Иркутской области: административное здание на площади 100 квадратных метров горело в Тайшете
Первенство мира по дзюдо: иркутянин – бронзовый призер
Подросток в Иркутской области ушел из дома и уехал в грузовом вагоне
Сборная России взяла серебро Юношеской лиги Европы по стрельбе из пневматического пистолета
МЧС РФ по Иркутской области: откажитесь 24 октября от дальних поездок
Погода в Иркутске: 24 октября в городе снег
ВХЛ: ХК «Ермак» на своем льду проиграл «Нефтянику»
Проезд по улице Лызина закроют на две недели в Иркутске
ДТП в Тулуне: разыскивается водитель, который сбил на пешеходном переходе двух детей
Пыталась купить лекарства от диабета: пенсионерка из Ангарска отдала мошенникам 500 тысяч рублей
Стала миллионершей за два года: заведующая детсадом из Слюдянского района осуждена за хищение 1 млн рублей
Плюс к бренду ИГУ
ДТП с участием машины скорой помощи в Чите: в автомобиле находилась беременная женщина
Беглецов из ангарской колонии задержали в Иркутске
Очередной наркопритон обезвредили сотрудники полиции в Бурятии
Областные состязания по стрельбе из лука состоятся в Иркутске
Строительство смотровой площадки Братской ГЭС почти завершено
В микрорайоне Первомайский Иркутска построят новый Ледовый дворец
Между микрорайонами Университетский и «Союз» появится новая дорога
Влипла по-крупному: иркутянке пришлось выплатить долг 12 миллионов рублей
Юмористы Александр Ревва и Михаил Галустян отменили концерты в Иркутске и Чите
День народного единства отметят в Иркутском краеведческом музее
Кубок Европы по дзюдо: в копилке иркутян золото и бронза
Погода в Иркутске: 23 октября будет дождь