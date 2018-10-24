СЕГОДНЯ 05:36 2018-10-24T05:37:10+03:00

ДТП в Тулуне: разыскали водителя, который сбил на переходе двух детей Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Изменить размер текста: A A

В Тулуне удалось поймать водителя, который уехал с места ДТП. Напомним, мужчина за рулем "Тойоты Висты" сбил двух подростков, которые переходили проезжую часть по пешеходному переходу. Это произошло на улице Мира в обеденное время.

- Полицейским в кратчайшие сроки удалось поймать подозреваемого, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области. - Мужчину доставили в дежурную часть.

Выяснилось, что после аварии 49-летний водитель предложил детям помощь. Однако они от нее отказались. Спустя несколько часов их все же доставили в больницу. Врачи и передали в полицию информацию о ДТП и о пострадавших школьниках.

Уже приняты меры: в отношении местного жителя составили административный протокол за то, что он не пропустил пешеходов на "зебре". Кроме того, его иномарку поместили на штрафплощадку. Правоохранители напоминают водителям: уезжать с места с ДТП нельзя, это является нарушением закона.