Крупный пожар в Иркутской области: административное здание на площади 100 квадратных метров горело в Тайшете

СЕГОДНЯ 05:50 2018-10-24T05:50:57+03:00

Крупный пожар в Иркутской области: административное здание на площади 100 квадратных метров горит в Тайшете. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.

По предварительной информации, во время ЧП никто не пострадал

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Крупный пожар произошел в Тайшете. Здесь ранним утром 24 октября вспыхнуло офисное здание.

- Сообщение о возгорании в административном здании по улице Ленина поступило на пульт пожарной охраны города Тайшета около 8 часов утра, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области. - Огнем была охвачена небольшая котельная.

В пресс-службе добавляют, что информация о погибших и пострадавших не поступала. В утренние часа сотрудники еще не пришли на работу.

Когда приехали спасатели, в огне была кровля небольшой котельной, которая примыкаем к офисному зданию. Известно, что котельная отапливала только это здание.

- В считанные минуты огонь перекинулся на битумное покрытие под крышей двухэтажного здания, - добавляют в ведомстве.

Сейчас пожарные разбирают кровлю и продолжают бороться с огнем. Сложность для них заключается в том, что горение происходит металлическим профилем. Для того, что бороться с огнем при помощи специальных веществ, приходится разбирать крышу.

Также на месте трудятся дознаватели МЧС, которые устанавливают точную причину ЧП.