2018-10-24T05:50:57+03:00
Происшествия

Крупный пожар в Иркутской области: административное здание на площади 100 квадратных метров горело в Тайшете

По предварительной информации, во время ЧП никто не пострадал
Ольга БУЕВА
Поделиться:
Крупный пожар в Иркутской области: административное здание на площади 100 квадратных метров горит в Тайшете. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.Крупный пожар в Иркутской области: административное здание на площади 100 квадратных метров горит в Тайшете. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.
Изменить размер текста:

Крупный пожар произошел в Тайшете. Здесь ранним утром 24 октября вспыхнуло офисное здание.

- Сообщение о возгорании в административном здании по улице Ленина поступило на пульт пожарной охраны города Тайшета около 8 часов утра, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области. - Огнем была охвачена небольшая котельная.

В пресс-службе добавляют, что информация о погибших и пострадавших не поступала. В утренние часа сотрудники еще не пришли на работу.

Когда приехали спасатели, в огне была кровля небольшой котельной, которая примыкаем к офисному зданию. Известно, что котельная отапливала только это здание.

- В считанные минуты огонь перекинулся на битумное покрытие под крышей двухэтажного здания, - добавляют в ведомстве.

Сейчас пожарные разбирают кровлю и продолжают бороться с огнем. Сложность для них заключается в том, что горение происходит металлическим профилем. Для того, что бороться с огнем при помощи специальных веществ, приходится разбирать крышу.

Также на месте трудятся дознаватели МЧС, которые устанавливают точную причину ЧП.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
ДТП в Тулуне: разыскали водителя, который сбил на переходе двух детей
Первенство мира по дзюдо: иркутянин – бронзовый призер
Подросток в Иркутской области ушел из дома и уехал в грузовом вагоне
Сборная России взяла серебро Юношеской лиги Европы по стрельбе из пневматического пистолета
МЧС РФ по Иркутской области: откажитесь 24 октября от дальних поездок
Погода в Иркутске: 24 октября в городе снег
ВХЛ: ХК «Ермак» на своем льду проиграл «Нефтянику»
Проезд по улице Лызина закроют на две недели в Иркутске
ДТП в Тулуне: разыскивается водитель, который сбил на пешеходном переходе двух детей
Пыталась купить лекарства от диабета: пенсионерка из Ангарска отдала мошенникам 500 тысяч рублей
Стала миллионершей за два года: заведующая детсадом из Слюдянского района осуждена за хищение 1 млн рублей
Плюс к бренду ИГУ
ДТП с участием машины скорой помощи в Чите: в автомобиле находилась беременная женщина
Беглецов из ангарской колонии задержали в Иркутске
Очередной наркопритон обезвредили сотрудники полиции в Бурятии
Областные состязания по стрельбе из лука состоятся в Иркутске
Строительство смотровой площадки Братской ГЭС почти завершено
В микрорайоне Первомайский Иркутска построят новый Ледовый дворец
Между микрорайонами Университетский и «Союз» появится новая дорога
Влипла по-крупному: иркутянке пришлось выплатить долг 12 миллионов рублей
Юмористы Александр Ревва и Михаил Галустян отменили концерты в Иркутске и Чите
День народного единства отметят в Иркутском краеведческом музее
Кубок Европы по дзюдо: в копилке иркутян золото и бронза
Погода в Иркутске: 23 октября будет дождь