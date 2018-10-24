2018-10-24T08:01:03+03:00
Происшествия

Подросток погиб при падении с 40-метровой вышки в Усть-Илимске

Трагедия на стадионе Юбилейном
Ольга БУЕВА
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Подросток погиб при падении с 40-метровой вышки в Усть-ИлимскеПодросток погиб при падении с 40-метровой вышки в Усть-ИлимскеФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Несчастный случай произошел в Усть-Илимске. Здесь подросток сорвался с 40-метровой вышки и погиб от полученных травм.

- Трагедия произошла на стадионе Юбилейном в левой части города, - рассказали в администрации Усть-Илимска.

Сотрудники СК РФ проводят проверку по факту несчастного случая.

Известно, что вышка оборудована замками, доступ к ней был ограничен. Как мальчик пробрался внутрь и для чего - сейчас выясняют следователи. Погибший подросток характеризовался положительно.

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К сожалению, это не единственный подобный случай. Трагедия на железнодорожной станции Гончарово в Шелехове произошла 5 мая. Двое местных подростков 14 и 15 лет во время вечерней прогулки ради развлечения решили забраться на стоящий на путях грузовой железнодорожный состав. По лестнице они поднялись на вагон с углем, затем перешли на крытый металлический вагон.

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