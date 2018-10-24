В Иркутской области продлили ежемесячные выплаты многодетным семьям

СЕГОДНЯ 08:45 2018-10-24T08:46:18+03:00

Денежные средства будут начисляться до 2022 года

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Сегодня, 14 октября депутаты закосбрания провели сессию, на которой обсудили вопрос, связанный с денежными выплатами многодетным семьям. В ходе разговора было принято решение о продлении ежемесячной компенсации до 31 декабря 2021 года.

- Выплаты распространятся на детей, которые родились или были усыновлены в период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2021 года, - рассказал председатель комитета по здравоохранению и социальной политике Александр Гаськов.

Прогнозируется, что численность детей, на которых распространится данный закон, составит 4,8 тысячи человек, в том числе 4,2 тысячи – в южных районах и 571 – в северных.

А теперь конкретнее. Размер ежемесячной выплаты будет соответствовать размеру прожиточного минимума, установленного на территории Иркутской области. А именно, 12700 рублей для северных районов и 9700 рублей для южных.