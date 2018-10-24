2018-10-24T10:21:35+03:00
Общество

Студентам – целевикам педагогических вузов Иркутской области будут выплачивать дополнительную стипендию

Это связано с нехваткой учителей в школах
Валентина ГИЛЕВИЧ
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Студентам – целевикам педагогических вузов Иркутской области будут выплачивать дополнительную стипендиюСтудентам – целевикам педагогических вузов Иркутской области будут выплачивать дополнительную стипендиюФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Ситуация с обеспечением педагогических кадров в Иркутской области весьма плачевна. И чем дальше от регионального центра, тем хуже. В деревнях и поселках катастрофически не хватает преподавателей начальных классов, учителей математики, физики, физкультуры и иностранных языков. Как привлечь молодых специалистов к работе? Это и не только обсуждалось на сессии Законодательного собрания сегодня, 24 октября в Иркутске.

- Иркутская область обеспечена педагогическими кадрами на 63 %, - рассказала председатель комитета по социально-культурному законодательству Ирина Синцова. – Сейчас по договору о целевом обучении учатся около 200 студентов в ИГУ и Братском государственном университете.

В ходе сессии было принято решение о том, что студентам направления «Образование и педагогические науки» с 1 сентября 2019 года будут выплачивать по 3 тысячи рублей за хорошую и отличную учебу.

- Студенты – целевики будут получать ежемесячно деньги при условии, что после окончания вуза они вернутся на малую родину и будут уже там работать по профессии, - рассказал вице-спикер ЗС Александр Ведерников.

За годы обучения студент-целевик получит примерно 180 тысяч стипендии, но при несоблюдении условий договора, выпускник обязуется вернуть всю сумму в бюджет вуза.

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