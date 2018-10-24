2018-10-24T11:08:02+03:00
Происшествия

Жительница Иркутска стала жертвой аферистов: женщина перевела мошенникам 7 тысяч рублей

Ей предложили работу в Германии
Валентина ГИЛЕВИЧ
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Жительница Иркутска стала жертвой аферистов: женщина перевела мошенникам 7 тысяч рублей.Жительница Иркутска стала жертвой аферистов: женщина перевела мошенникам 7 тысяч рублей.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Попытка устроиться на работу стала неудачной для жительницы Иркутска. Она разместила в интернете объявление о поиске вакансии на должность врача. Через некоторое время ей перезвонил мужчина и представился сотрудником медицинского учреждения, которое находится в Германии. Женщину заинтересовало такое привлекательное предложение, преступник мастерски оперировал медицинскими терминами и обещал заработную плату в размере 80 тысяч рублей.

- Через некоторое время ей снова позвонили и сообщили, что сотрудники службы безопасности якобы одобрили ее кандидатуру, однако для оформления визы в Германию необходимо перевести 7 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Потерпевшая не раздумывая перевела нужною сумму на карту мошенника. После этого телефон мужчины уже был недоступен.

Сейчас сотрудники полиции разыскивают преступника. Заведено уголовное дело по статье «Мошенничество».

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