В Иркутске пройдут мероприятия, посвященные Дню памяти жертв политических репрессий

СЕГОДНЯ 12:14 2018-10-24T12:14:29+03:00

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Иркутяне смогут почтить память жертв политических репрессий 1930-1940 годов. По всей области 27 и 29 октября пройдет мероприятия, приуроченные к этой дате.

- 27 октября состоится выезд на мемориальное кладбище в поселке Пивовариха, - сообщили в пресс – службе мэрии Иркутска. – Транспорт будет ожидать в 10:00 и 13:00 всех желающих около здания администрации Иркутска, которое расположено по адресу Ленина,8.

А 29 октября состоится памятный концерт в Иркутской областной филармонии. Начало в 15:00. Билеты могут получить иркутяне в городском отделе социальной помощи населению по адресу ул. Киевская, , кабинет 21. Для этого нужно иметь документы «О реабилитации» или «О признании пострадавшими от политических репрессий».

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