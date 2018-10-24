2018-10-24T12:29:20+03:00
Происшествия

Бывшего председателя СНТ осудили за присвоение 1 миллиона рублей

Женщина до последнего доказывала, что все средства вложила в благоустройство товарищества
Валентина ГИЛЕВИЧ
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Бывшего председателя СНТ осудили за присвоение 1 миллиона рублей.Бывшего председателя СНТ осудили за присвоение 1 миллиона рублей.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Бывший председатель садоводческого некоммерческого товарищества «Преобразователь природы» в течение двух лет присвоила себе почти 1 миллион рублей.

- В ходе предварительного расследования женщина вину не признавала, полагая, что все полученные деньги она вложила в благоустройство СНТ, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

Однако, после проверки следователей женщина поменяла свои показания, признала вину и даже частично возместила ущерб.

- Ангарским городским судом она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.160 УК РФ, с назначением ей наказания в виде лишения свободы сроком на 3 года 6 месяцев, условно, с испытательным сроком в 4 года.

Приговор вступил в силу.

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