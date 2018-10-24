2018-10-24T12:52:27+03:00
Происшествия

Покупка лекарств по телефону не увенчалась успехом: пенсионерку из Ангарска обманули на 500 тысяч рублей

Женщина неоднократно отправляла денежные средства мошенникам
Валентина ГИЛЕВИЧ
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Покупка лекарств по телефону не увенчалась успехом: пенсионерку из Ангарска обманули на 500 тысяч рублей.Покупка лекарств по телефону не увенчалась успехом: пенсионерку из Ангарска обманули на 500 тысяч рублей.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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В дежурную часть по Ангарскому городскому округу обратилась 68−летняя женщина, которая утверждала, что стала жертвой мошенников. Пенсионерка увидела рекламу лекарственных средств по телевизору и решила заказать их по телефону. Позвонила по указанному номеру, на другом конце провода ей ответил мужчина.

- Неизвестный представился сотрудником компании и сообщил, что для получения лекарственных препаратов, необходимо перевести денежные средства на указанные им банковские счета, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Пенсионерка не единожды переводила деньги на счет злоумышленников. Общая сумма составляет более 500 тысяч рублей. Женщина с нетерпением ждала посылки, но так ее и не получила. А когда попыталась связаться с мошенниками, то номер уже был недоступен. Тогда и пришлось обращаться в полицию.

Сотрудники начали проверку, выяснилось, что номер преступников зарегистрирован в Москве.

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