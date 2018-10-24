2018-10-24T13:33:25+03:00
Происшествия

Житель Иркутской области похитил имущество на сумму более 20 тысяч рублей

Награбленное он планировал оставить себе
Валентина ГИЛЕВИЧ
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Житель Иркутской области похитил имущество на сумму более 20 тысяч рублей.Житель Иркутской области похитил имущество на сумму более 20 тысяч рублей.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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18 октября житель города Бодайбо напал на проходящего мимо мужчину. Преступник нанес потерпевшему незначительные травмы и отобрал дубленку, деньги и банковскую карту. Общая сумма ущерба составила более 20 тысяч рублей.

- В результате проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий сыщики установили местонахождение и личность предполагаемого подозреваемого, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - Им оказался 28-летний нигде не работающий местный житель.

Уже на допросе мужчина сознался в содеянном и рассказал, что награбленное хотел оставить себе.

Сейчас в отношении вора заведено уголовное дело. Ему грозит срок до 7 лет лишения свободы. Все украденное имущество у мужчины изъяли и вернули потерпевшему.

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