Житель Иркутской области похитил имущество на сумму более 20 тысяч рублей
18 октября житель города Бодайбо напал на проходящего мимо мужчину. Преступник нанес потерпевшему незначительные травмы и отобрал дубленку, деньги и банковскую карту. Общая сумма ущерба составила более 20 тысяч рублей.
- В результате проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий сыщики установили местонахождение и личность предполагаемого подозреваемого, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - Им оказался 28-летний нигде не работающий местный житель.
Уже на допросе мужчина сознался в содеянном и рассказал, что награбленное хотел оставить себе.
Сейчас в отношении вора заведено уголовное дело. Ему грозит срок до 7 лет лишения свободы. Все украденное имущество у мужчины изъяли и вернули потерпевшему.
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