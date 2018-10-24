Новый хоккейный центр в Иркутске буду строить круглосуточно

СЕГОДНЯ 15:07 2018-10-24T15:08:05+03:00

Эти меры приняли для того, чтобы успеть к чемпионату мира по хоккею с мячом

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Сегодня, 24 октября на сессии Законодательного собрания Иркутской области было поднято множество тем. Одной из них стал вопрос о строительстве нового хоккейного центра. Также недавно стало известно, что чемпионат мира по хоккею с мячом 2020 года пройдет в Иркутске. В связи с этим депутаты приняли законопроект, который позволит проводить строительные работы круглосуточно. Данное решение предполагает освобождение от административной ответственности за работы с 23:00 до 07:00. Встает вопрос, а не будет ли мешать стройка жителям соседних домой

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- Работы будут организованы так, чтобы не вызывать недовольство граждан, - сообщил полномочный представитель губернатора Законодательного собрания Роман Буянов. – Возможно, установим шумозащитный щит вокруг строительной площадки.

В будущем новый многофункциональный хоккейный центр станет местом подготовки команд к Олимпиаде 2022 года.