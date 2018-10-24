2018-10-24T15:58:36+03:00
Общество

В Иркутской области увеличили прожиточный минимум для пенсионеров

Теперь пожилые люди будут получать на 118 рублей больше
Валентина ГИЛЕВИЧ
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В Иркутской области увеличили прожиточный минимум для пенсионеров.В Иркутской области увеличили прожиточный минимум для пенсионеров.Фото: Мария ЛЕНЦ
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На очередном заседании Законодательного собрания Иркутской области обсудили вопрос, касающийся размера прожиточного минимума для пенсионеров. Принят новый законопроект. Отныне минимум будет больше на 118 рублей и составит 8841 рублей.

- Расчет производился на основании потребительской позиции корзины и данных федерального органа статистики об уровне цен, - рассказала министр труда и занятости Иркутской области Наталья Воронцова. – Учитывали весь доход пенсионеров: сама пенсия, соцподдержка, ежемесячные выплаты и дополнительные доходы. В формуле расчетов были использованы стоимость продуктов питания, непродовольственных товаров, услуг и индексы инфляции.

В предстоящем году доплату получат 72 тысячи человек. На все это уйдет из федерального бюджета почти 2 миллиона рублей.

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