В Иркутской области увеличили прожиточный минимум для пенсионеров
На очередном заседании Законодательного собрания Иркутской области обсудили вопрос, касающийся размера прожиточного минимума для пенсионеров. Принят новый законопроект. Отныне минимум будет больше на 118 рублей и составит 8841 рублей.
- Расчет производился на основании потребительской позиции корзины и данных федерального органа статистики об уровне цен, - рассказала министр труда и занятости Иркутской области Наталья Воронцова. – Учитывали весь доход пенсионеров: сама пенсия, соцподдержка, ежемесячные выплаты и дополнительные доходы. В формуле расчетов были использованы стоимость продуктов питания, непродовольственных товаров, услуг и индексы инфляции.
В предстоящем году доплату получат 72 тысячи человек. На все это уйдет из федерального бюджета почти 2 миллиона рублей.
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