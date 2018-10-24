Погода в Иркутске: 25 октября в городе снег

СЕГОДНЯ 19:05 2018-10-24T19:05:55+03:00

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В Иркутске, 25 октября, переменная облачность, небольшой кратковременный снег, ветер западный, северо-западный 5-10 м/с. Ночью термометры покажут -5, -7 градусов. Днем воздух прогреется всего до +2, +4 градусов.

- По Иркутской области переменная облачность, в течение суток местами небольшие и умеренные осадки в виде мокрого снега и снега, днём в западных районах небольшой и умеренный мокрый снег, - сообщает Иркутский Гидрометцентр. - Утром при прояснении туман. Ветер северо-западный, юго-западный 4-9 м/с, порывы до 14 м/с.

Температура в Приангарье ночью -3,-8, при прояснении -10,-15. Днем столбик термометра поднимется до 0,+5. Однако если небо будет затянуто облаками температура воздуха останется отрицательной, около -5.

Сотрудники МЧС России по Иркутской области предупреждают, что в ночные и утренние часы на трассах местного и федерального значения гололедица, из-за которой возрастает риск ДТП. Спасатели просят быть внимательнее и аккуратнее на дорогах.

Хорошего дня!