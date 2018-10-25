Иркутяне могут стать волонтерами Чемпионата мира WorldSkills2019

СЕГОДНЯ 03:52 2018-10-25T03:52:58+03:00

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В ближайшее воскресенье, 28 октября в Библиотеке им. Молчанова-Сибирского пройдет Региональная школа волонтера. Приедут на ее «уроки» 150 жителей Иркутской области из Усолья-Сибирского, Тайшета, Зимы, Ангарска, Шелехово и других городов.

- Участников познакомят с понятиями доброволец, а затем презентуют волонтерскую программу Чемпионата мира WorldSkills2019, который пройдет в Казани, - сообщают организаторы мероприятия. – Мы расскажем о наборе волонтеров на чемпионат, в перерыве все желающие смогут пройтись по виртуальной Казани с помощью специальных очков.

Чемпионат мира WorldSkills2019 – это соревнования по профессиональному мастерству в более чем 50 абсолютно разных компетенциях: флористика, столярное мастерство, электроника, парикмахерские услуги и многое другое. В следующем году это событие соберет порядка 1300 человек из 70 стран мира.

- Для начинающих добровольцев проведем тренинг «Волонтерская команда мечты», где участники постараются определить свои цели в занятии волонтерством, - отмечают специалисты «Региональной школы волонтерства».