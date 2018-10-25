2018-10-25T03:52:58+03:00
Общество

Иркутяне могут стать волонтерами Чемпионата мира WorldSkills2019

Как это сделать, добровольцы узнают 28 октября
Ирина РЮТИНА
Поделиться:
Фото: официальный сайт чемпионата мира WorldSkills2019Фото: официальный сайт чемпионата мира WorldSkills2019Фото: Предоставлено
Изменить размер текста:

В ближайшее воскресенье, 28 октября в Библиотеке им. Молчанова-Сибирского пройдет Региональная школа волонтера. Приедут на ее «уроки» 150 жителей Иркутской области из Усолья-Сибирского, Тайшета, Зимы, Ангарска, Шелехово и других городов.

- Участников познакомят с понятиями доброволец, а затем презентуют волонтерскую программу Чемпионата мира WorldSkills2019, который пройдет в Казани, - сообщают организаторы мероприятия. – Мы расскажем о наборе волонтеров на чемпионат, в перерыве все желающие смогут пройтись по виртуальной Казани с помощью специальных очков.

Чемпионат мира WorldSkills2019 – это соревнования по профессиональному мастерству в более чем 50 абсолютно разных компетенциях: флористика, столярное мастерство, электроника, парикмахерские услуги и многое другое. В следующем году это событие соберет порядка 1300 человек из 70 стран мира.

- Для начинающих добровольцев проведем тренинг «Волонтерская команда мечты», где участники постараются определить свои цели в занятии волонтерством, - отмечают специалисты «Региональной школы волонтерства».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Из-за долга по алиментам жителя Братска приговорили к трем годам тюрьмы
Экс-депутата Думы Иркутска Сергея Винарского задержали в Сочи
Выставка «По лабиринтам времени» откроется сегодня в Иркутске
Четыре депутата лишились своих мандатов в Черемховском районе
Погода в Иркутске: 25 октября в городе снег
В Иркутской области увеличили прожиточный минимум для пенсионеров
Новый хоккейный центр в Иркутске буду строить круглосуточно
Житель Иркутской области похитил имущество на сумму более 20 тысяч рублей
Покупка лекарств по телефону не увенчалась успехом: пенсионерку из Ангарска обманули на 500 тысяч рублей
III Торговая миссия «Польша – Иркутская область» пройдет в Иркутске
Бывшего председателя СНТ осудили за присвоение 1 миллиона рублей
«Ростелеком» открыл для иркутян мир впечатлений
В Иркутске пройдут мероприятия, посвященные Дню памяти жертв политических репрессий
Виновен в заражении ВИЧ: жителю Иркутска дали почти три года колонии-поселения
Жительница Иркутска стала жертвой аферистов: женщина перевела мошенникам 7 тысяч рублей
ИГУ увековечит память первого ректора и отправит послание потомкам
Покупайте ежедневный выпуск "Комсомольской правды" и получайте книгу в подарок
В 2019 году труженики тыла Иркутской области каждый месяц будут дополнительно получать по тысяче рублей
Студентам – целевикам педагогических вузов Иркутской области будут выплачивать дополнительную стипендию
Появилось фото и видео допроса подозреваемого в изнасиловании 12-летних школьниц под Иркутском
В Иркутской области продлили ежемесячные выплаты многодетным семьям
Подросток погиб при падении с 40-метровой вышки в Усть-Илимске
Крупный пожар в Иркутской области: административное здание на площади 100 квадратных метров горело в Тайшете
ДТП в Тулуне: разыскали водителя, который сбил на переходе двух детей
Первенство мира по дзюдо: иркутянин – бронзовый призер
Подросток в Иркутской области ушел из дома и уехал в грузовом вагоне
Сборная России взяла серебро Юношеской лиги Европы по стрельбе из пневматического пистолета