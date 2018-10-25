2018-10-25T04:25:14+03:00
Общество

Четыре депутата лишились своих мандатов в Черемховском районе

Они вовремя не отчитались о доходах
Ирина РЮТИНА
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Депутаты не отчитались о своих доходахДепутаты не отчитались о своих доходахФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Полномочия четырех депутатов сельских дум в Черемховском районе прекратились досрочно. Дело в том, что она не предоставили сведения о своих доходах. Хотя им об этом напоминали.

- Прокуратурой города Черемхово выявлено, что к моменту истечения установленного законом срока предоставления сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера пятью депутатами сельских поселений Черемховского района соответствующие сведения не были представлены, - сообщает пресс-служба Прокуратуры Иркутской области. – Им были объявлены предостережения.

После этого только один из законотворцев представил нужные документы. Остальными депутатами сведения так и не подавались. И своих мандатов парламентарии лишились.

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