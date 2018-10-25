Выставка «По лабиринтам времени» откроется сегодня в Иркутске

СЕГОДНЯ 04:44 2018-10-25T04:48:10+03:00

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Сегодня, 25 октября, в городском выставочном центре имени В.С. Рогаля состоится открытие персональной выставки Антонины Барзыкиной.

- Антонина Барзыкина - кандидат социологических наук, медиа-художник, одна из основателей нового направления — медиареальность, - сообщает пресс-служба администрации города Иркутска. - Кроме цифровой живописи она занимается научной деятельностью, защитила диссертацию по проблеме социального пространства, а также является соавтором книги «Желание изменить жизнь» по реализации творческого потенциала.

Сейчас работы художницы известны во многих странах мира. Ее произведения хранятся в частных коллекциях в России, США, Канаде, во Франции и Португалии.