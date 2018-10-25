Из-за долга по алиментам жителя Братска приговорили к трем годам тюрьмы

СЕГОДНЯ 06:01 2018-10-25T06:01:54+03:00

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Должник по алиментам попал под суд. Братчанина приговорили к трем годам и пяти месяцам лишения свободы.

- Мужчина на протяжении года игнорировал свои родительские обязанности по выплате алиментов двум своим несовершеннолетним детям, - сообщает пресс-служба УФССП по Иркутской области. - Ранее он уже был осужден за неуплату алиментов и не отбыл наказание в виде 20 часов обязательных работ.

Известно, что неплательщик нигде официально не работал, перебивался случайным заработком. В итоге накопил долг в размере 85 тысяч рублей. При этом он не предпринимал никаких попыток трудоустроиться. В итоге мужчину привлекли по статье " Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей".

- Представ перед судом, нерадивый отец полностью признал себя виновным, - добавляют в ведомстве.

Суд учел также, что мужчина отбывал наказание за незаконное приобретение, хранение, перевозку, изготовление и переработку наркотических средств. Теперь горе-папаша отправился в исправительную колонию общего режима.