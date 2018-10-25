СЕГОДНЯ 06:47 2018-10-25T06:47:38+03:00

Задымление в ТЦ "Фестиваль" в Ангарске: ситуацию прокомментировали в МЧС региона. Фото: Иван КОЧНЕВ.

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Любые ЧП, возникающие в людных местах, например, в ТРЦ всегда вызывают волнение. Вот и сегодня утром, 25 октября, соцсети уже облетели фотографии торгового центра "Фестиваль". Над зданием заметен дым. Посыпались первые взволнованные комментарии участников:

-Опять горит?

- Что это - учения и пожар?

Мы обратились за комментариями в пресс-службу ГУ МЧС по Иркутской области.

- В торговом центре "Фестиваль" в настоящее время проходят учения, - объяснили в ведомстве. - Разумеется, никакой опасности для горожан нет.

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