Ангарчанин продавал несуществующие машины в Интернете

СЕГОДНЯ 06:54 2018-10-25T06:54:34+03:00

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Сыщики Ангарска расследуют многоэпизодное дело о мошенничестве. Подозреваемым оказался 20-летний молодой человек. Следствие длится с августа 2017 года. Дело осложняется тем, что его жертвами стали жители не только Иркутской области, но и других регионов.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области. – Сейчас подозреваемый находится в следственном изоляторе.

Полицейские выяснили, что аферист выставлял фейковые фотографии автомобилей на популярных порталах по продажам машин.

Войдя в доверие к своим жертвам, преступник просил перевести небольшую сумму в залог сделки. Не подозревая обмана они переводили от 5 до 30 тысяч рублей. После чего молодой человек пропадал, оставив ни с чем несостоявшихся покупателей.

Всего полицейские насчитали 16 эпизодов мошенничества.