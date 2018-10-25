Ангарчанин продавал несуществующие машины в Интернете
Сыщики Ангарска расследуют многоэпизодное дело о мошенничестве. Подозреваемым оказался 20-летний молодой человек. Следствие длится с августа 2017 года. Дело осложняется тем, что его жертвами стали жители не только Иркутской области, но и других регионов.
- Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области. – Сейчас подозреваемый находится в следственном изоляторе.
Полицейские выяснили, что аферист выставлял фейковые фотографии автомобилей на популярных порталах по продажам машин.
Войдя в доверие к своим жертвам, преступник просил перевести небольшую сумму в залог сделки. Не подозревая обмана они переводили от 5 до 30 тысяч рублей. После чего молодой человек пропадал, оставив ни с чем несостоявшихся покупателей.
Всего полицейские насчитали 16 эпизодов мошенничества.